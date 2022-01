Jesus esteve quase a assinar pelo Corinthians, revelam no Brasil

Clube paulista obteve entendimento quanto à remuneração anual, mas o experiente técnico português abortou o regresso ao outro lado do Atlântico por razões do foro pessoal

Alvo do interesse de alguns clubes brasileiros, após a saída do Benfica, o treinador Jorge Jesus negociou, além de Flamengo e Atlético Mineiro, com o Corinthians e esteve perto de se tornar o líder do comando técnico do emblema de São Paulo.

Segundo Jorge Nicola, jornalista da "ESPN", Jesus acertou o salário com os responsáveis do Corinthians, cifrado em quatro milhões por época (valor dito abaixo ao exigido ao Atlético Mineiro), mas questões pessoais inviabilizaram o negócio.

O repórter brasileiro revela até que o experiente técnico setubalense, com largo sucesso obtido no Brasil no passado, trocou inclusive minutas do contrato proposto pelo Corinthians. Porém, não colocou a própria assinatura no papel.

Saído do Benfica em finais de dezembro do ano passado, por rescisão por mútuo acordo, o treinador Jorge Jesus mantém-se, por agora, no inativo.