Relação de Jesus com os adeptos pode ser um trunfo do Flamengo para renovar

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, conta como o treinador português viveu, dentro do autocarro, a euforia dos adeptos antes da partida para o Peru.

Ainda está bem fresca na memória a grande festa que os adeptos do Flamengo fizeram junto ao centro de treinos do clubes, antes da partida para Lima, palco da final da Libertadores com o River Plate, no sábado (20:00 de Portugal continental). Depois de o motorista ter contado na primeira pessoa o arrepio que foi estar ao volante do autocarro, o presidente revela a reação de Jesus.

"Ele estava ao meu lado e acompanhou tudo a sorrir. Houve uma altura em que ele foi para a frente do autocarro. Saiu da parte protegida e foi para o lado do motorista. Começou a acenar para as pessoas que acompanhavam o autocarro e corriam. Foi algo muito 'bacana' essa troca com a torcida do Flamengo", disse Rodolfo Landim, numa entrevista à Globo.

A questão da renovação, anteriormente abordada por um vice-presidente, também foi tema. "Quando houve o processo de contratação, ele disse que queria sentir a adaptação e depois teríamos uma nova conversa. Acho que ele está muito feliz. Acho que há uma relação tão forte relação dele com os adeptos do Flamengo. Hoje, ele é um cidadão carioca. A vida dele já está entrelaçada no dia a dia da cidade do Rio. Ele está muito bem adaptado. Com essas vitórias, temos uma expectativa", vincou.