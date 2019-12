Jesus: "Equipas portuguesas nunca mais voltarão a ganhar a Champions"

Jorge Jesus falou do diferencial financeiro entre os diferentes campeonatos e falou em "saber festejar as derrotas".

Desnível: "Hoje não houve desnível entre a equipa do Liverpool e o Flamengo. Nunca mais uma equipa portuguesa vai ganhar a Champions, porque o desnível é muito grande, que foi o que não aconteceu hoje com o Flamengo e o Liverpool. Porquê? A capacidade financeira do campeonato português não vai permitir que uma equipa portuguesa vá a uma final da Champions ou do campeonato do Mundo. E, portanto, para mim neste momento, uma futura Champions faz parte, mas também perceber que este Flamengo está no caminho certo para melhorar".

Diferença entre o número de jogos: "Viram o Flamengo, uma equipa com 76 jogos nas pernas contra uma que tem 24. Viram alguma diferença? Não viram. Quero destacar a nossa forma e a qualidade dos jogadores, que mesmo com esses jogos nas pernas tiveram velocidade, disciplina tática nas pernas e tiveram que defrontar o campeão do Mundo. O Flamengo tem todas as condições para ter a hegemonia do futebol brasileiro. Mas isso já não compete a mim, compete à administração do Flamengo".

Saber reagir às derrotas: "Quando consegues chegar a uma final do campeonato do Mundo, de uma Champions, quando é o topo, quando ganhas tens de festejar o título. Mas, quando não ganhas, também tens de o saber festejar. Porque só os melhores é que chegam a estes patamares. Ter perdido não e frustrante, é poder ter ganho e não ganhar uma competição de topo".