Jesus em grande na Turquia: reforçou a liderança e com um recorde

Fenerbahçe venceu fora de portas o Istanbulspor.

O Fenerbahçe venceu este domingo por 5-2 em casa do Istanbulspor, deixando Jorge Jesus com um novo recorde: com 34 golos em 11 rondas, o português passa a ter, segundo o "Opta", a melhor média (3,1 golos por jogo) de um treinador, entre todos aqueles com mais de dez partidas na Turquia.

"Somos fortes ofensivamente, mas um jogo tão ofensivo significa risco, pois quando se tenta marcar muito, dá-se espaço nas costas", comentou Jesus.

O Fenerbahºe é líder, com 26 pontos, mais três do que o Adana, que tem mais um jogo. Com três golos e uma assistência, Batshuayi foi o grande destaque.

Pelo Kayserispor, o português Miguel Cardoso fez um golo e uma assistência (2-2 com o Adana) e Gedson fez um passe decisivo pelo Besiktas, no 5-2 ao Umraniyespor.