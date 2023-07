Jesus e a seleção da Arábia Saudita: "O ministro deu-me a hipótese de escolher"

Declarações de Jorge Jesus, novo treinador do Al Hilal, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, de onde partiu para a Áustria, para um estágio de pré-época do clube saudita.

Jorge Jesus, após ter regressado ao comando técnico do Al Hilal, clube saudita que já orientou na época 2018/19, partiu na manhã desta terça-feira do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para a Áustria, com vista a um estágio de pré-época da equipa.

Antes de embarcar no voo, o treinador português concedeu declarações à comunicação social presente, aproveitando para explicar como voltou ao Al Hilal numa altura em que era dado como próximo selecionador da Arábia Saudita.

"Não estava à espera, já tinha praticamente tudo apalavrado com a seleção. Quando apareceu esta hipótese, eu disse: 'Se me deixarem sair para o Al Hilal vou, se não vou para a seleção'. O ministro deu-me a hipótese de escolher e eu escolhi", revelou.