Jesus e a convocatória de Neymar para a seleção: "Está lesionado, se calhar vão obrigá-lo a ir ao Brasil..."

Treinador português do Al Hilal falou sobre o internacional brasileiro, reforço do emblema saudita

Importância de Neymar: "Neymar pode fazer tudo pela equipa do Al Hilal. É um dos melhores jogadores do mundo, não tenho dúvidas disso, em condições físicas normais. Ele chegou com uma pequena lesão, ainda não vai conseguir treinar com a equipa. Não sei quando vai estar em condições para poder jogar."

Convocatória de Neymar para a seleção: "Já que estamos a falar do Neymar, não sei porque está na convocatória da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado... Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocatória. Sei que esse é um tema que temos que discutir. Hoje não vejo justificação nenhuma do Neymar ir ao Brasil, se está lesionado. Ele não treina, como pode [jogar]?"

Neymar não pode jogar: "Ele não pode jogar na seleção. Está lesionado. Acho que nem devia ir ao Brasil, mas isso é um problema no Al Hilal. Ele tem de recuperar de um problema muscular para começar a jogar, que é o que ele sabe fazer bem."