Jesus após a estreia oficial: "Nos próximos dias chegará um atacante estrangeiro"

Declarações do treinador do Al Hilal, no final do encontro com o Al Ahly Tripoli (0-0), referente à Taça dos Campeões dos Países Árabes

Reação ao empate: "A nossa equipa não está completa. Ainda estamos em fase de preparação."

Malcom e mais reforços: "O grupo ainda está por completar. Ontem chegou o brasileiro Malcom e nos próximos dias chegará um atacante estrangeiro. O grupo vai ficar mais completo."