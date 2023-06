Jorge Jesus: acordo selado na próxima semana e com salário milionário

Está a um passo do banco da seleção da Arábia Saudita.

Jorge Jesus e a federação da Arábia Saudita devem chegar a um entendimento em breve, após reuniões, para que o técnico português assuma o cargo de selecionador do país árabe. O JOGO sabe que o acordo entre as partes deverá ficar selado na próxima semana e permitirá ao treinador de 68 anos ter uma nova experiência na carreira.

Nas novas funções, Jorge Jesus terá como principal objetivo conquistar um lugar no próximo Campeonato do Mundo, algo que o técnico já admitiu ser um dos seus sonhos. Jesus vai usufruir de um salário milionário no comando técnico da seleção da Arábia Saudita, na ordem dos dez milhões de euros por ano, e terá a oportunidade de cumprir o sonho de estar presente numa fase final de um Mundial. O treinador, recorde-se, tinha a esperança de orientar a seleção do Brasil.