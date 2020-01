Jesualdo no Santos: uma curiosa revelação que nos faz recuar a 2014

Presidente do Santos conta que se aliou a um ex-rival pelo cargo e que já era fã do português.

Antes de ir para São Paulo, Jesualdo Ferreira disse no Aeroporto da Portela que já vira um jogo do Santos no Vila Belmiro. Ontem, quinta-feira, ficou a conhecer-se o interesse antigo do Peixe no português. É que o atual presidente, José Carlos Peres, confidenciou que teve a ajuda de Nabil Khaznadar para contratar o técnico. O mais insólito do caso é que Khaznadar foi candidato à presidência do clube em 2014, acabando por perder a eleição para Modesto Roma Júnior. Na altura, Jesualdo orientava o Zamalek, no Egito.

"Em 2014, o grupo do Nabil tinha a intenção de trazer o Jesualdo. Liguei agora para fazer o contacto. Graças a Deus, ele está aqui. Fizemos uma operação muito antes, porque era um treinador que preenchia os nossos requisitos. Além de inteligente, é sábio", explica o presidente José Carlos Peres, que diz não ser recandidato no cargo, independentemente de o Santos alcançar o sucesso pedido pelos adeptos do Peixe.

Jesualdo orientou o primeiro treino e o técnico de 73 anos tinha razão ao sair de Lisboa, expressando a cautela quanto ao plantel: é que faltaram três jogadores. Soteldo alegou problemas burocráticos no regresso ao Brasil, mas Carlos Sánchez e Marinho não apareceram e não justificaram as ausências. O Santos deve 220 mil euros a Sánchez, que se diz estar de saída depois de ter sido proeminente em 2019, com 19 golos em 57 jogos.