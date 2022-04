Jesualdo Ferreira soma primeiro jogo sem vencer desde o regresso ao Zamalek

Jesualdo Ferreira, treinador do Zamalek

Redação com Lusa

O Zamalek, de Jesualdo Ferreira, empatou esta terça-feira a zero na receção ao Pharco, naquele que foi o primeiro jogo sem vencer do técnico português na liga egípcia desde que regressou ao emblema do Cairo.

Com este resultado, a formação da capital egípcia até subiu provisoriamente à liderança isolada do campeonato, com 32 pontos, mas tem apenas um ponto de vantagem sobre o Al-Ahly, segundo classificado, que tem menos dois jogos disputados.

Na sua primeira passagem pelo Zamalek, em 2014/15, Jesualdo Ferreira, atualmente com 75 anos, conquistou a liga e a taça do Egito.