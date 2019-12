Ao longo da carreira, o treinador de 73 anos conquistou 12 títulos. Metade deles foram ganhos no estrangeiro: dois no Egito e quatro no Catar

oficializado como o novo treinador do Santos. Aos 73 anos, o português assinou um contrato válido por um ano com o Peixe e vai mergulhar na sua quinta aventura no estrangeiro como técnico principal. Tricampeão nacional pelo FC Porto, Jesualdo não encontrou a glória noutros países europeus, com uma passagem apagada pelo Málaga e outra sem títulos ao serviço do Panathinaikos. Mas a história muda de figura noutros continentes: conquistou dois títulos no Egito com o Zamalek e outros quatro com o Al-Sadd, no Catar.

O trajeto vitorioso acumulado entre a África e a Ásia foi mesmo um dos pontos destacados pelo Santos para justificar o eleito para suceder a Jorge Sampaoli. "Jesualdo é um treinador experiente. Foi campeão nacional em três continentes diferentes e esta será a primeira passagem dele na América do Sul. A comissão técnica que o acompanhará será definida nos próximos dias", informou o Santos.

No Peixe, Jesualdo Ferreira terá a missão de contrariar o domínio do Flamengo no Brasileirão - prova que o clube eternizado por Pelé não conquista desde 2004 -, mas também de honrar os pergaminhos do clube na Libertadores e na Copa do Brasil. O Paulistão, esse, deverá ser encarado sem pressão e como uma boa oportunidade para testar alguns jovens com potencial para seguirem o caminho trilhado por Neymar, Robinho ou Rodrygo, entre outros.

Refira-se, que Jesualdo podia ter assumido o Santos em 2015. À época, após deixar o Zamalek, o luso esteve no Brasil a negociar com Nabil Khaznadar, candidato à presidência dos paulistas. Todavia, e apesar de as partes terem chegado a acordo, os sócios do Peixe acabaram por eleger Modesto Roma e o negócio acabou por não se concretizar.