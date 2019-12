Jesualdo Ferreira já tem acordo com o Santos

O treinador português reuniu-se em Lisboa com responsáveis do clube brasileiro e já deu o sim, faltando apenas assinar o contrato. Viaja para Brasil em janeiro

Jesualdo Ferreira vai seguir os passos de Jorge Jesus (Flamengo) e Augusto Inácio (Avaí) e vai dar seguimento à carreira no Brasil, mais concretamente no Santos. O técnico de 73 anos, apurou O JOGO junto de fonte bem informada do processo negocial, reuniu-se com responsáveis do clube paulista em Lisboa e já deu o sim ao clube que se tornou mundialmente conhecido nos anos 50 e 60 do século passado quando por lá jogava Pelé.

Jesualdo vai viajar no início do ano para Santos e só nessa altura vai colocar a assinatura no contrato. Nesta altura, falta apenas definir alguns detalhes, nomeadamente a equipa técnica que o irá acompanhar.

O treinador mirandelense encontra-se sem trabalhar desde que deixou o Al-Sadd no final da época passada, na qual se sagrou campeão no Catar. Será também a oportunidade de juntar mais um continente à longa carreira de 40 anos nos bancos, depois de ter passado pela Europa (Portugal, França, Espanha e Grécia), África (Angola, Marrocos e Egito) e Ásia (Catar.)