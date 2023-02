Jesualdo Ferreira continua sem vencer na Liga dos Campeões de África

Redação com Lusa

Zamalek, treinado pelo português, derrotado pelo Esperance Tunis.

O Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, continua sem vencer na Liga dos Campeões africanos, depois de neste sábado ter sido derrotado pelo Esperance Tunis (2-0), em jogo da terceira jornada do Grupo D.

Em Radès, Ali Ben Hammouda colocou o conjunto tunisino na frente da partida, aos 35 minutos, uma vantagem que viria a ser dilatada por Ali Ben Romdhane (90+2), já no período de descontos do desafio.

Com este desfecho, o emblema tunisino, líder da "poule", somou o terceiro triunfo em outros tantos encontros, enquanto a equipa egípcia permanece no quarto e último posto, com apenas um.

Na próxima jornada, o Zamalek volta a defrontar o Esperance Tunis, mas no Cairo, em 07 de março.