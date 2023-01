Jesualdo Ferreira com prazo no Zamalek: "Vamos ver os resultados dos próximos três jogos"

Após dura derrota, os dirigentes votaram por unanimidade a demissão do treinador, mas o presidente diz que tem três jogos para mudar a decisão. Derrota em casa frente ao Al-Ahly (0-3) conduziu a uma reunião de emergência, onde foi votada a demissão do português. Presidente vai esperar a reação da equipa para anunciar a sua decisão.

Jesualdo Ferreira pode estar de saída do Zamalek, clube que conduziu ao título de campeão do Egito na época passada e onde já conquistou dois campeonatos e duas taças locais. Os recentes resultados não foram do agrado dos dirigentes - duas derrotas e dois empates nos últimos quatro desafios -, que reuniram de emergência após o desaire caseiro desta ronda, frente ao rival Al-Ahly (0-3), e votaram por unanimidade a demissão do treinador português.

No entanto, o polémico presidente Mortada Mansour diz que não é bem assim. Jesualdo Ferreira pode estar de malas aviadas, mas o principal responsável do clube diz que vai esperar pelo desempenho da equipa nos próximos três jogos para revelar qual é a sua decisão final. "A direção votou por unanimidade o despedimento de Jesualdo Ferreira, mas só vamos anunciar o que vai acontecer depois de sabermos os resultados dos próximos três jogos", revelou o dirigente em conferência de imprensa realizada ontem no Cairo.

O Zamalek defronta amanhã o Ghazl Mehalla, enfrentando depois o Future (dia 29) e o Pharco (dia 6). Ora, é precisamente para este dia que Mortada Mansour promete anunciar a continuidade ou o fim de ligação de Jesualdo Ferreira com clube, naquela que é a sua segunda passagem pelo clube.

No ano de 2023, o Zamalek ainda não venceu e a equipa baixou para o quinto lugar da tabela, sendo por exemplo ultrapassada pelo Pyramids, que subiu de rendimento com a chegada de Jaime Pacheco ao comando. Aliás, num duelo de técnicos portugueses nas meias-finais da taça, a sorte sorriu ao campeão nacional pelo Boavista, que venceu nos penáltis e apurou-se para a final. Esse foi um dos resultados que fragilizou Jesualdo Ferreira.