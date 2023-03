Jesualdo deixou o Zamalek e no Egito garantem que abdicou de soma avultada

Despedido pela primeira vez a 24 de janeiro e tendo reassumido o comando da equipa oito dias depois, o Professor volta a dizer adeus ao clube a cujas vitrinas acrescentou dois campeonatos e duas Taças.

O Zamalek anunciou ontem, quarta-feira, a saída de Jesualdo Ferreira do comando técnico da equipa de futebol, o que é tanto mais insólito quanto sucede pela segunda vez na mesma temporada. E num intervalo de tempo de sensivelmente de dois meses: a 24 de janeiro, o presidente Mortada Mansour, dava conta de que o treinador português deixava a equipa do Cairo, na sequência de uma derrota face ao El Mahallah (1-2), que consumou o pior arranque de temporada do clube desde 2009; ontem, também através das redes sociais, novo anúncio do adeus do Professor, acompanhado do respetivo agradecimento. "Obrigado Jesualdo por tudo o que fizeste pelo nosso clube. Desejamos-te sucesso em tudo o que está por vir", lia-se.

Convém sublinhar que somente oito dias separaram a primeira saída do regresso de Jesualdo Ferreira ao banco do Zamalek, mas desta vez parece que o caso assume contornos definitivos, pelo menos a crer em informações surgidas ontem na imprensa egípcia, dando conta de que o técnico abdicou de uma quantia avultada a que teria direito - um total próximo dos 500 mil dólares, entre a indemnização pelo despedimento e o prémio pelo título conquistado na temporada passada.

Os maus resultados acabaram por ditar a sentença de Jesualdo Ferreira no Zamalek, já que nos nove encontros disputados desde que regressou ao conjunto da capital do Egito venceu dois, empatando outros tantos e perdendo por cinco vezes. A última derrota, contra o Belouizdad, deixou o Zamalek fora da Liga dos Campeões de África. Pelo caminho, perdeu a Supertaça do Egito para o rival Al-Ahly, de quem dista 11 pontos (com dois jogos a mais) no campeonato, além de ter sido eliminado da Taça pelo Pyramids, nas meias-finais.

Nas três passsagens pelo Zamalek, Jesualdo Ferreira conquistou duas ligas e outras tantas Taças do Egito.