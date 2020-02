Jesualdo Ferreira arrasa a equipa: "Nem os jogadores conseguem explicar"

Treinador português desiludido com a atuação do Santos no empate com o Ferroviária

O empate do Santos (0-0), no domingo à noite, no terreno do Ferroviária, deixou Jesualdo Ferreira pasmado com a atuação da sua equipa e com a fraca qualidade das atuações individuais dos atletas que orienta.

"Nem é pelo resultado: é o desempenho da equipa. Toda a equipa esteve mal, não houve dois jogadores que estivessem bem, todos estiveram abaixo. Acho que não há muito a dizer, porque aquilo que vou dizer é claro: foi o nosso pior jogo desde o início. Era esperado que fizéssemos um bom jogo depois da última partida, esperávamos evoluir, mas não aconteceu. Muitas vezes não dá para explicar, nem os jogadores conseguem explicar", atitou o técnico português de 73 anos, que contudo continua conmfortável na frente do Grupo A da primeira fase dio Campeonato Paulista, com 11 pontos, mais cinco que o Ponte Petra.

"Não entramos bem no jogo e não fizemos o que sabemos fazer, que é ter a bola, controlar. Andamos sempre atrás do jogo, nunca na frente. Fizemos um resultado que não é positivo para nós, mas que poderia ter sido pior em situações normais. É um jogo para conversarmos para saber o que esteve por trás dessa atuação. Sabemos que muitas vezes as coisas não acontecem com a lógica que queremos", acrescentou.

O próximo encontro do Santos é no sábado, no campo do Ituano.