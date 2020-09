Jeonbuk de José Morais volta a escorregar e perde terreno na luta pelo título

Redação com Lusa

A equipa de José Morais vinha de duas derrotas consecutivas e, desta feita, empatou.

O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, somou este sábado o terceiro jogo consecutivo sem vencer, empatando 3-3 com o Gwangju, em jogo da 20.ª jornada liga sul-coreana de futebol, e pode ficar mais longe do líder Ulsan Hyundai.

A equipa de José Morais, que vinha de duas derrotas consecutivas, segue no segundo lugar da prova, com 42 pontos, menos quatro do que o líder, que ainda este sábado recebe o Daegu.

O Gwangju, que na semana passada empatou com o líder da prova, adiantou-se no marcador aos quatro minutos, com um golo de Eom Won-Sang, mas o Jeonbuk Motors, campeão em título, repôs a igualdade aos 11, por intermédio de Han Kyo-Won.

Ainda antes do intervalo, Reum Yeo marcou na própria baliza, colocando a equipa de José Morais em vantagem, tendo a formação da casa chegado ao empate em cima do minuto 45, através de Hong Joon-Ho.

No segundo tempo, Eom Wong-Sang "bisou" ao minuto 60 e voltou a colocar o Gwangju em vantagem, que foi desfeita pouco depois (66) pelo brasileiro Gustavo, que fixou o resultado final.

Na próxima jornada, a equipa de José Morais recebe o líder da prova, que pode chegar a esse encontro com sete pontos de vantagem, caso vença hoje o Daegu.