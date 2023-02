Jaime Pacheco vence pela primeira vez na Taça da Confederação africana

Na próxima jornada, em 7 de março, a equipa egípcia volta a defrontar o Kara.

O Pyramids, treinado pelo português Jaime Pacheco, obteve este domingo a primeira vitória no Grupo C da Taça da Confederação africana, na receção ao Kara (1-0), do Togo, num jogo da terceira jornada.

No Cairo, o único golo do encontro foi apontado pelo tunisino Ben Youssef, à passagem do minuto 28, que permitiu ao emblema egípcio saltar para a liderança da poule, com cinco pontos, mais um do que o Far Rabat (segundo colocado), que um jogo por disputar.

Na próxima jornada, em 7 de março, a equipa egípcia volta a defrontar o Kara, mas em Lomé.