Jaime Pacheco tem sido alvo de abordagens e deixa garantia a O JOGO

Treinador mostra-se feliz no Zamalek, que entrou a ganhar no campeonato egípcio.

Jaime Pacheco, treinador do Zamalek, entrou com pé direito na primeira jornada da liga egípcia, tendo vencido fora o Arabe Contractors, por 2-0. O treinador português está vinculado ao clube africano até 2021, mas tem sido alvo de abordagens de vários clubes, quer do Golfo Pérsico, quer da Ásia.

O convite mais recente foi apresentado pelo Al-Rayan, do Catar, que tem seguido o excelente trabalho que o treinador português tem feito no Zamalek e que só atesta o seu excelente currículo. Para já, Jaime Pacheco está apenas focado no Zamalek, tendo garantido a O JOGO que se sente "muito contente e satisfeito" no clube egípcio.