Treinador português, Jaime Pacheco, colocou o Pyramids no segundo lugar no campeonato do Egito

O Pyramids, treinador por Jaime Pacheco, soma e segue no campeonato do Egito, tendo ontem vencido no terreno do El Gaish, por 1-0, em jogo a contar para a 17.ª jornada. O único golo foi marcado por Ben Youssef, aos 45'+2', num jogo em que as duas equipas terminaram com 10 jogadores.

A vitória permitiu a subida provisória do Pyramids ao segundo lugar do campeonato, a três pontos do Al Ahly, equipa que tem menos um jogo e que amanhã joga com o Real Madrid, a contar para o Mundial de Clubes.