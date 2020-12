Jaime Pacheco saboreia uma vitória na ronda inaugural do campeonato egípcio

Jaime Pacheco, treinador do Zamalek

Redação com Lusa

Zamalek venceu em casa do Al-Mokawloon por 2-0.

O Zamalek, treinado pelo português Jaime Pacheco, venceu em casa do Al-Mokawloon por 2-0, na ronda inaugural da edição 2020/21 da Liga egípcia de futebol.

A vitória tangencial fora de portas surge após falhada a presença na final da Taça do Egito, no passado dia 01, face à derrota frente ao El Gaish, após prolongamento (3-1), depois de empate a uma bola no tempo regulamentar.

Este sábado, no Cairo, o primeiro golo da partida aconteceu à passagem do minuto 27, num lance infeliz para o defesa Husseiny, que introduziu a bola na própria baliza, com o resultado ser consumado em tempo de compensação da segunda parte, por Mohamed Ahmed Abdalla (90+3).