Jaime Pacheco recusa oferta egípcia

Jaime Pacheco tem outras possibilidades em carteira.

Jaime Pacheco não chegou a acordo para assumir o comando técnico do Al-Masry, clube da principal liga do Egito. O treinador português tinha um princípio de entendimento com o emblema de Port Said e o início da nova aventura na carreira passava por uma reunião nos últimos dias em Madrid, onde o contrato iria ser assinado, mas os termos apresentados não foram os acordados inicialmente entre as partes e o antigo internacional português não quis dar seguimento ao processo, anulando assim a sua ida imediata para o atual 12º classificado do campeonato daquele país africano, conforme estava previsto.

Campeão nacional pelo Boavista em 2000/01 e com passagens de sucesso por alguns países, como Arábia Saudita, China e Egito, Jaime Pacheco está a ponderar outras possibilidades que tem em carteira, podendo voltar em breve ao ativo.