Jaime Pacheco estreia-se com triunfo no comando do Zamalek

Em dia de estreia no banco do Zamalek, Jaime Pacheco viu a sua equipa adiantar-se no marcador aos 17 minutos, com Mahmoud Alaa a converter uma grande penalidade.

A equipa do Zamalek venceu esta quinta-feira na deslocação ao terreno do El Masry, por 1-0, em jogo da 31.ª jornada da Liga egípcia, na estreia do treinador português Jaime Pacheco no comando do segundo classificado do campeonato.

Ainda na primeira parte, o Zamalek ficou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Sassi, aos 38 minutos, mas teve uma ocasião soberana para ampliar a vantagem, contudo, Mahmoud Alaa desperdiçou uma nova grande penalidade.

A equipa acabou por segurar a vitória até ao final e está em segundo lugar no campeonato, com 61 pontos, a 18 do líder e já campeão Al Ahly.