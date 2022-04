Jaime Pacheco está em negociações com o terceiro classificado do Egito

Técnico, que já esteve outrora a trabalhar no país africano, admitiu a abordagem do Pyramids, revelando ter outras mais, de diferentes países, em carteira e em análise

O Pyramids, clube da I Liga do Egipto, está interessado em contratar o treinador Jaime Pacheco, dada a saída do técnico Ehab Galal, para o comando da seleção do país. As negociações, apurou O JOGO, decorrem, mas as partes distam quanto a valores.

Sobre o interesse do Pyramids, terceiro classificado da Premier League egípcia, Jaime Pacheco, que já esteve outrora a trabalhar no Egito, admitiu a abordagem recebida (para um regresso), revelando ter outras mais, de diferentes países, em em análise.

"Há algumas coisas em aberto, como sempre aliás, o que é bom sinal. Felizmente, a vida proporciona-me escolher onde quero trabalhar. Há coisas do Egipto, do Brasil, da Arábia e Emirados e até de seleções africanas. Vamos analisando com calma", disse.

Pacheco, que goza de grande prestígio no Cairo e chegou a negociar de forma adiantada com a Federação egípcia para comandar a seleção dos "faraós" em 2021, poderá estar, assim, de regresso àquele país para comandar o primodivisionário Pyramids.

O treinador português foi campeão nacional pelo Boavista, vencedor da taça da Arábia Saudita pelo Al-Shabab, vice-campeão, na China, pelo Beijing Guoan e finalista da Liga dos Campeões Africano pelo Zamalek, do Egipto.