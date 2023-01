Jaime Pacheco elimina Jesualdo Ferreira e está na final da Taça do Egito

Pyramids derrotou o Zamalek nas grandes penalidades.

O Pyramids, de Jaime Pacheco, apurou-se para a final da Taça do Egito, depois de derrotar o Zamalek, de Jesualdo Ferreira, nas grandes penalidades, após o empate 1-1 verificado no fim do prolongamento.

Abdulmaguid abriu o marcador para o Zamalek, aos seis minutos da partida, mas El Karti empatou aos 55' para a formação comandada por Jaime Pacheco, que jogou com menos um desde o minuto 11, quando Gabr viu cartão vermelho.

Nos penáltis, Zizo e Shikabala falharam para o Zamalek, enquanto o Pyramids converteu todos.

Na terça-feira, o líder do campeonato Al-Ahly vai defrontar o Smouha, que ocupa a 12.ª posição, na partida que vai definir o outro finalista.