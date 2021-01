Jaime Pacheco desperta interesse num país que bem conhece

Chineses do Dalian mostraram interesse no técnico português do Zamalek.

O trabalho de Jaime Pacheco ao leme dos egípcios do Zamalek não tem passado despercebido e, apurou O JOGO, despertou interesse no Dalian, clube que milita na Superliga chinesa.

O treinador português, de 62 anos, conduziu o Zamalek à final da Liga dos Campeões de África - que perdeu frente ao rival Al-Ahly - e divide a liderança do campeonato do Egito com os mesmos 20 pontos do... Al-Ahly.

De recordar que Jaime Pacheco já tem experiência na China: em 2011 e 2012 esteve ao leme do Beijing Guoan. Quatro anos depois (até 2017), assumiu as rédeas do Tianjin Teda.