Já são conhecidos os nomeados para o prémio Kopa e há um português na lista

Nuno Mendes no primeiro dia no PSG

Nuno Mendes entre a elite do futebol jovem

No seu anúncio de nomeados para os prémios de melhores do ano, a "France Football" vai distinguir, mais uma vez, o melhor jovem sub-21, com o prémio Kopa. Já são conhecidos os candidatos e Nuno Mendes está na lista.

O jovem internacional português, que saiu do Sporting para o PSG no último mercado, é um de dez jovens que pode ganhar o prémio.

Na equipa gaulesa, Nuno Mendes, companheiro de equipa de Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar, já cumpriu seis jogos, quatro na Ligue 1 e dois na Liga dos Campeões, tendo sido titular no recente triunfo face ao Manchester City (2-0).

Nas duas primeiras edições, Mbappé foi o vencedor em 2018 e o central dos Países Baixos Matthijs de Ligt em 2019, com o português João Félix em terceiro. Em 2020, o France Football decidiu não atribuir os seus prémios anuais devido à pandemia da covid-19.

Mason Greenwood (Inglaterra) - Manchester United

Bukayo Saka (Inglaterra) - Arsenal

Pedri (Espanha) - Barcelona

Jérémy Doku (Bélgica) - Rennes

Ryan Gravenberch (Países Baixos) - Ajax

Jamal Musiala (Alemanha) - Bayern de Munique

Florian Wirtz (Alemanha) - Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra) - Borussia Dortmund

Giovanni Reyna (EUA) - Borussia Dortmund

Nuno Mendes (Portugal) - PSG