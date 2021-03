Já pedem o regresso de Diogo Dalot ao Manchester United: "Foi brilhante"

Lateral português deixou boa impressão no duelo entre os "red devils" e o Milan, esta quinta-feira.

"Tapado" por Aaron Wan-Bissaka no Manchester United, Diogo Dalot foi emprestado no início da época ao Milan para ganhar ritmo de jogo e, agora, já há quem peça o regresso do lateral português a Old Trafford na próxima temporada.

O pedido foi feito de forma clara por Paul Scholes, antigo médio e lenda dos "red devils", que comentou o jogo desta quinta-feira entre a equipa inglesa e a formação italiana, onde atua Dalot, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

O ex-FC Porto atuou no lado esquerdo da defesa, mas nem por isso deixou de merecer rasgados elogios do ex-internacional inglês.

"Ele [Dalot] parece-me ser um bom rapaz, fala bem. Fez a opção certa para jogar num clube grande. Isto só lhe pode fazer bem. Hoje atuou numa posição diferente do habitual, mas até os cruzamentos com o pé esquerdo foram brilhantes. Acho que fez bem tudo o que podia fazer defensivamente", começou por referir Scholes, apontando o internacional jovem por Portugal a um lugar no plantel de Solskjaer em 2021/22:

"Acho que ele vai voltar no final da época. A pré-temporada será um grande momento para ele. Tem de exercer pressão sobre Wan-Bissaka. São jogadores diferentes, nós sabemos que o Wan-Bissaka é um excelente defesa, mas penso que Dalot tem mais qualidade a ir para a atacar. É uma decisão para o treinador", rematou o ex-futebolista, em declarações ao canal BT Sport.