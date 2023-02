"Já na barriga da minha mãe ouvia os adeptos do Benfica"

António Oliveira, treinador do Coritiba, deu entrevista ao Globoesporte na qual recorda que já nasceu no meio do futebol

Formado no Benfica, António Oliveira teve uma carreira modesta como jogador, na altura conhecido como Toni. Agora, como treinador, ao comando do Coritiba, o filho da glória do Benfica Toni recorda aos brasileiros que nasceu no meio, numa entrevista ao Globoesporte.

"Nasci no futebol. Estava na barriga da minha mãe e já ouvia os adeptos, os do Benfica, sentia a emoção. Tenho alguém em casa que me transmitia esses valores da vida e do desporto. É importante saber perder mas muito mais saber ganhar, nunca desistir, dar tudo o que temos, entregar-nos de corpo e alma. Quando entro numa instituição é uma causa, uma religião. Tenho um caderno que para mim é uma Bíblia e sigo-a até ao meu limite. Preparei-me de forma brutal sobre o ponto de vista profissional como jogador, mas também académico, pois estudava enquanto jogava. É uma profissional fascinante. Esta é a minha vida e o que me fascina. É mais fascinante para mim ser treinador que ser jogador. Ser jogador é viver, ser treinador é morrer de forma lenta, mas é muito mais fascinante. Tenho duas paixões, o futebol e a família, que respeito muito e dou tudo por elas", afirmou António Oliveira.

Sobre a ida para o Coritiba, vincou: "Não venho para os locais para passar férias. O projeto do Coritiba fascinou-me, a vontade enorme que tiveram para que eu estivesse aqui, o reconhecimento do meu profissionalismo e trabalho. Podia estar noutros sítios e estou aqui com muito orgulho."