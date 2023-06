Já há data para Raphael Guerreiro assnar contrato com o Bayern

Lateral internacional português será, ao que tudo indica, apresentado oficialmente na próxima semana.

Depois de ter terminado contrato com o Dortmund, Raphael Guerreiro irá, de acordo com a imprensa internacional, permanecer na Alemanha, mas ao serviço do Bayern. Novas informações publicadas este sábado adiantam que o anúncio está marcado para a próxima semana.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em temas de mercado, o lateral internacional português irá assinar o contrato na próxima segunda-feira, seguindo-se a apresentação oficial. O acordo é válido por três épocas.

Campeão europeu por Portugal em 2016 e vencedor da Liga das Nações em 2018, Guerreiro, de 29 anos, conquistou duas Taças da Alemanha e uma Supertaça ao serviço do Dortmund.

Nascido em França, o defesa começou a sua carreira no Caen, passando depois pelo Lorient antes de assinar pelo Borussia Dortmund em 2016/17.