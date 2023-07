Já há data para a estreia de Bruno Lage no Botafogo

Técnico português estará no banco quando a nova equipa receber o Patronato, do play-off da Taça Sul-Americana, na noite desta quarta-feira

Bruno Lage vai orientar o Botafogo pela primeira vez na noite desta quarta-feira, quando a equipa brasileira receber o Patronato, no play-off da Taça Sul-Americana.

O técnico português precisava apenas do aval da CONMEBOL, que autoriza a presença de Lage no banco. A restante equipa técnica portuguesa só deverá estar no banco no próximo fim de semana, quando o Botafogo visitar o Santos.

Recorde-se que o Botafogo venceu a primeira mão da eliminatória fora de casa, por 0-2.