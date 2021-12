"Já ganhei um campeonato quando estava sete pontos atrás e perdi outro com sete de vantagem"

Tiago Pinto comentou a fase que a Roma atravessa. Na segunda-feira, bateu o Spezia e subiu ao sexto lugar da Serie A.

À margem do jogo frente ao Spezia, que a Roma venceu por 2-0, Tiago Pinto, diretor desportivo dos giallorossi, falou sobre o momento que a equipa italiana atravessa e abordou o mercado de transferências de janeiro.

"Já ganhei um campeonato quando estava sete pontos atrás do primeiro classificado e já perdi outro com sete pontos de vantagem. Temos de jogar todas as partidas como se fossem uma final", referiu. "Sobre o mercado, estamos alinhados com Mourinho, todos sabemos o que é preciso e também sabemos que o mercado de janeiro é diferente do de verão. Mas estamos a pensar no melhor para a Roma", acrescentou, em declarações à Sky Sport.

O futuro próximo de Borja Mayoral no clube não é certo, muito se tem especulado sobre uma possível saída, mas Tiago Pinto não quis entrar em pormenores. "O Mayoral é um grande profissional e em janeiro veremos. As portas do clube estão sempre abertas, mas agora não queremos pensar nisso. Ele tem estado bem quando chamado a competir", finalizou.