Ivo Vieira tenta levar para o Brasil extremo do PAOK

O Cuiabá encetou negociações com os gregos para contratar o uruguaio Nicolás Quagliata

Com dificuldades de adaptação e poucos minutos no PAOK, da Grécia, o médio uruguaio Nicolás Quagliata está a ser negociado com os brasileiros do Cuiabá, emblema orientado pelo português Ivo Vieira.

O extremo de 23 anos apareceu no Montevideu Wanderers e deu o salto para a Europa no último verão, mas soma apenas cinco jogos pelos gregos, com um total de 124' de utilização. Não joga desde novembro.

O Cuiabá já apresentou nove reforços, mas continua a tentar dar mais jogadores a Ivo Vieira.