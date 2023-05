Ivo Vieira continua sem vencer pelo Cuiabá no campeonato brasileiro

Derrota em casa frente ao Grémio na terceira jornada da prova.

Depois de ter perdido na visita ao Palmeiras de Abel Ferreira e do empate em casa frente ao RB Bragantino de Pedro Caixinha, o Cuiabá, orientado por Ivo Vieira, voltou a jogar perante os seus adeptos na Arena Pantanal, acabando por ser derrotado pelo Grémio pela margem mínima (1-2).

Vina abriu o ativo para os visitantes, mas depressa o Cuiabá reagiu. Deyverson - passou pelo Benfica B e Belenenses - viu um golo anulado logo a seguir, mas Marllon empataria o desafio antes do intervalo.

Um golo de Everton Galdino, a meio da segunda parte, seria decisivo para a vitória do Grémio, resultado que penaliza a excelente réplica do Cuiabá, 17.º classificado com apenas um ponto em três jornadas. O Grémio é sétimo, com seis somados.