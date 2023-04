Ivo Vieira conquista no Brasil o primeiro troféu da carreira de treinador

Redação com Lusa

Liderou o Cuiabá ao triunfo no Estadual de Mato Grosso

O Cuiabá, treinado pelo português Ivo Vieira, conquistou o Estadual de futebol de Mato Grosso, ao bater na segunda mão da final o União de Rondonópolis por 1-0.

Um golo de Mateusinho, aos 29 minutos, selou o triunfo da equipa do técnico luso, que já havia vencido fora 2-0 na primeira mão, conquistando o 12.º título da história do Dourado.

O terceiro título consecutivo, primeiro com Ivo Vieira ao comando, foi conseguido sem derrotas, com a equipa do Cuiabá a somar 12 vitórias e um empate.

Ivo Vieira, de 47 anos, chegou este ano ao clube brasileiro, na segunda experiência no estrangeiro e a primeira no Brasil, conquistando o primeiro troféu da carreira.