Italianos apontam Gattuso à sucessão de Nuno Espírito Santos nos Wolves

Nome do treinador do Nápoles foi associado pela Imprensa transalpina para substituir o homólogo português

O treinador do Nápoles, Gennaro Gattuso, foi mencionado, esta sexta-feira, como um possível sucessor do português Nuno Espírito Santo no comando técnico da equipa do Wolverhampton, segundo refere o sítio italiano 'Tutto Mercato Web'.

Porém, o timoneiro italiano do clube da Serie A só poderá equacionar abraçar uma nova experiência na carreira em função da eventual qualificação dos napolitanos para a próxima edição da Liga dos Campeões.

"Penso que ele não está a atender qualquer chamada, mais ainda quando ainda não está certo que possa deixar o Nápoles no final da época. Talvez a qualificação para a Liga dos Campeões possa mudar os cenários", referiu Massimiliano Mirabelli, ex-diretor desportivo do Milan, que trabalhou com Gattuso em San Siro.

O Nápoles é, atualmente, o sexto classificado da Serie A, com 44 pontos, menos cinco que a quinta classificada Juventus, a última equipa a ocupar lugares de acesso à prova milionária.