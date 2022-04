Invasão portuguesa na Taça Libertadores

Contigente formado por Abel Ferreira, Paulo Sousa, Vítor Pereira, Renato Paiva e Pedro Caixinha só é superado pelos 13 técnicos da Argentina

Caracas (Venezuela), Santa Fé (Argentina) e Assunção (Paraguai) vão receber hoje à noite os três jogos que marcam o arranque da edição 2022 da Taça Libertadores, marcada por uma invasão portuguesa. Na sequência dos títulos conquistados por Jorge Jesus (2019) e Abel Ferreira (2020 e 2021) por Flamengo e Palmeiras, respetivamente, a marca lusitana passou a ser das mais desejadas no continente e, esta temporada, o contigente formado por Abel Ferreira (Palmeiras), Paulo Sousa (Flamengo), Vítor Pereira (Corinthians), Renato Paiva (Independiente del Valle) e Pedro Caixinha (Talleres) só é superado pelos 13 treinadores argentinos em prova.

Campeão das últimas duas edições da Libertadores, Abel Ferreira tem legítimas aspirações à conquista de um tricampeonato que só Osvaldo Zubeldía, entre a década de 1960 e 1970, conseguiu alcançar ao comando do Estudiantes. Inserido num grupo teoricamente acessível, o Palmeiras vai bater-se com Emelec, Deportivo Táchira e Independiente Petrolero com a clara missão de conquistar o primeiro lugar do Grupo A no menor tempo possível para poder atacar as primeiras jornadas do Brasileirão na máxima força. No comando do Flamengo, um crónico candidato ao título nos últimos anos, Paulo Sousa vai medir forças com Pedro Caixinha, contratado recentemente após uma segunda passagem para esquecer pelo Santos Laguna, onde tinha sido campeão mexicano em 2015.