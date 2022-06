Internacional português Kévin Rodrigues deixa Espanha e já tem novo clube

Lateral-esquerdo terminou contrato com a Real Sociedad e assinou pelos turcos do Adama Demispor.

Kévin Rodrigues, internacional português em três ocasiões, é o mais recente reforço do Adama Demispor, da Turquia. O lateral-esquerdo, de 28 ano, terminou contrato com a Real Sociedad e saiu a custo zero, assinando por três temporadas com o clube turco.

Depois de passagens pelo Toulouse e pelo Dijón, Kévin Rodrigues chegou à Real Sociedad em 2015. Nas últimas três épocas foi emprestado ao Leganés, ao Eibar e ao Rayo Vallecano.

Na Seleção portuguesa, Kévin fez dois particulares, frente à Arábia Saudita e à Escócia, e um jogo diante da Polónia, para a Liga nas Nações, em novembro de 2018.