Internacional pela Seleção portuguesa oficializado na China

O Shanghai Port confirmou a contratação do avançado Lucas João, que representava o Reading.

Lucas João está confirmado como reforço do Shangai Port, líder atual do campeonato da China. O ponta de lança, de 29 anos, chega livre, após ter terminado contrato com o Reading, da segunda divisão inglesa, e assinou por uma temporada, com outra de opção.

O luso-angolano, que soma duas internacionalizações pela Seleção principal de Portugal (particulares frente a Luxemburgo e Rússia, em 2015), fez 35 jogos pelo Reading em 2022/23, tendo marcado sete golos e feito duas assistências.

Lucas João vestiu ainda as cores do Mirandela e do Nacional, em Portugal, e de Sheffield Wednesday e Blackburn Rovers, em Inglaterra.