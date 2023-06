Carlos Borges foi eleito o melhor jogador da Premier League 2.

De acordo com o ESPN, Carlos Borges pode sair do Manchester City. Eleito o melhor jogador da Premier League 2, o jovem extremo de 19 anos, internacional sub-19 por Portugal, despertou o interesse do Nottingham Forest e os citizens estarão dispostos a negociar por um valor a rondar os 14 M€.

Na última época apontou 25 golos e 11 assistências em 27 jogos pelos sub-21.