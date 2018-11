Wolverhampton: o recorde português, o pior ciclo e o desabafo de Nuno

Seis portugueses estiveram na derrota do Wolves em casa (2-0) frente ao Huddersfield.

Portugal tem razões para celebrar, já Nuno Espírito Santo nem por isso. O técnico do Wolverhampton chamou ao onze para o Huddersfield seis jogadores portugueses para o 3x4x3 que tem implementado. Rui Patrício na baliza, Rúben Vinagre no corredor esquerdo, João Moutinho e Rúben Neves no miolo, Ivan Cavaleiro e Hélder Costa como extremos replicaram um feito do Newcastle, em 2013, o último a alinhar com seis estrangeiros da mesma nacionalidade (francesa, no caso).

Quanto ao jogo, o Huddersfield bateu o Wolves (não o conseguia desde 1938) por 2-0 e ditou a terceira derrota seguida em casa da turma de Espírito Santo, que vai até no pior ciclo em Inglaterra: já não vence há cinco jogos. Aaron Mooy bisou aos 6" e 74". Diogo Jota ainda foi a jogo aos 75", dispondo de uma oportunidade clara para reduzir, porém, o Wolves acabou mesmo derrotado. Está no 11.º posto e com oito pontos sobre os rivais que estão na linha de água. Nuno reconheceu a má partida: "Foi uma das piores exibições. A felicidade não dura para sempre e temos de perceber o que fazer diferente."