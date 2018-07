William confirma outras propostas e afirma: "Foi uma decisão muito difícil"

William Carvalho comentou ainda as razões que o levaram a escolher o Bétis.

Bétis: "Tive a proposta do Bétis em que foi uma decisão muito difícil para mim porque tinha algumas propostas. Tive de pensar com a minha família sobre esta oferta e estou muito contente por fazer parte desta família porque toda a estrutura mostrou muita confiança na minha vinda e eu vou retribuir da mesma forma dentro de campo. Desde que cheguei ao aeroporto que senti uma energia muito positiva, mostraram muito carinho por mim, muito amor e, por isso, vou retribuir dentro do campo".

O que espera do clube: "Espero, pelo projeto que o clube me mostrou, que foi um projeto com muita ambição, que este ano corra tão bem ou melhor do que o ano passado, que conseguiram a Liga Europa e ficaram nos lugares cimeiros. Eu vou ser mais um jogador a tentar que as coisas corram bem e que façamos melhor do que o ano passado".

Razões para mudar: "Foi a confiança do staff, a confiança destas pessoas que estão ao meu lado, que sempre me quiseram e enquanto não estava cá, não me deixaram e confiaram em mim. São estas as pessoas a quem eu tenho de agradecer. Foi este projeto. É uma equipa com muita ambição, com uma estrutura muito grande, com adeptos muito apaixonados, que demonstraram muito carinho pelos jogadores. Foi isso que me vez vir para aqui".

Piccini e Joel Campbell: "Falei com o Piccini e o Joel sobre o Bétis, perguntei como era o clube e a primeira resposta foi que o clube é muito grande, tem uma estrutura enorme e tem uma forma de jogar como eu gosto, controlar o jogo e com posse de bola. Disseram que se tivesse uma proposta, para vir".

Adeptos: "Senti um carinho muito grande não, não estava à espera. Os adeptos do Bétis surpreenderam-me pela positiva. Agora quando estava a chegar ao estádio ainda fiquei mais surpreendido pelo amor que têm pelo clube e até por mim. Não estava à espera".

Sair da liga portuguesa para a espanhola: "Tive muitos anos a jogar na liga portuguesa, mas esta liga é mais competitiva, onde podemos jogar com os melhores jogadores do mundo. Claro que a experiência que tenho, vou dar em prol da minha equipa. Sei que é um campeonato muito difícil, mas estou preparado para o desafio".