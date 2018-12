Vítor Silva e a crise no Reus: "Presidente diz que vai resolver o problema desde agosto..."

Brilhou no Penafiel e no Paços de Ferreira, assinou pelo Sporting e há cinco anos que joga na II divisão espanhola, onde não recebe salário há três meses.

São dias difíceis aqueles que se vivem no Reus, clube que milita na segunda divisão espanhola. Os jogadores não recebem há três meses e, na última jornada, decidiram protestar: no jogo com o Alcorcón, permaneceram, ao longo do primeiro minuto da partida, abraçados no centro do terreno, e recusaram-se a jogar.

A OJOGO, Vítor Silva, um dos portugueses do plantel, contou como se vive esta crise num balneário, que, apesar das dificuldades, "nunca colocou em causa o companheirismo". O médio, ex-Sporting, cumpre a quinta temporada no Reus, mas devido a problemas económicos, não foi inscrito.

"O clube não cumpriu com os requisitos impostos pela Liga, o controlo económico, que não permite que os clubes gastem mais do que as receitas que têm. Em função desse limite a Liga não permitiu que quatro jogadores fossem inscritos e eu fui um deles. A promessa era de que nos inscrevessem no mercado de inverno, mas ao que parece será muito difícil", diz o médio, de 34 anos.

O momento é complicado e as soluções teimam em não aparecer: "Desde agosto que o presidente diz que o problema se vai resolver, mas a verdade é que o tempo foi passando e até hoje não vimos solução...". Vítor Silva, que chegou a jogar na Liga dos Campeões pelo Paços de Ferreira, revela que a solução, em teoria, passava por uma "ampliação de capital", que nunca chegou a acontecer. Neste momento fala-se numa possível venda do clube, mas os jogadores "estão à parte dessas negociações".

Formado no Penafiel, de onde é natural, Vítor é um dos mais experientes num balneário que tem dificuldades em estar focado, mas onde o companheirismo é palavra de ordem: "Tentas competir ao máximo, mas, por vezes, a tua cabeça não está focada no objetivo principal devido a esta situação. Felizmente temos um bom grupo".

O primeiro protesto aconteceu frente ao Alcorcón e, um segundo, é uma hipótese, mas não uma certeza, diz o médio: "Sinceramente não sei no futuro vai voltar a haver um protesto, depende muito da resolução do problema".

Aos 34 anos, e apesar das dificuldades mais recentes, Vítor Silva faz um balanço "muito positivo" da passagem pelo futebol espanhol, conta que "se pudesse tinha ido mais cedo" e aconselha outros jogadores a experimentar jogar no país vizinho.

Ainda assim, um regresso a Penafiel ou a Paços de Ferreira, onde jogou a maior parte da carreira, é uma hipótese que vê com bons olhos: "Já pensei em voltar várias vezes e se o convite surgir haverá uma grande possibilidade de eu aceitar. Ficaria muito orgulhoso".

Vítor Silva foi formado nas escolas do Penafiel, onde subiu a sénior. Passou ainda, por empréstimo dos durienses, pelo Lousada e pelo União da Madeira. Em 2011/12 transferiu-se para os castores, onde viveu uma das melhores fases: foi uma peça fundamental da equipa de Paulo Fonseca que acabou em terceiro lugar e conseguiu discutir um lugar no play-off para a Liga dos Campeões.

Apesar de ter sido afastado frente ao Zenit, as boas exibições levaram o Sporting a contratá-lo na época 2013/2014, mas a passagem durou apenas um ano. Seguiu depois para o Reus (98 jogos e 11 golos), onde se encontra atualmente à espera de uma oportunidade para voltar a competir.

Entretanto, a Liga Espanhola assegurou que irá pagar os salários em atraso dos jogadores do Reus, caso o clube não o faça, para evitar o abandono da equipa do segundo escalão. Os "Ganxets", onde também jogam os portugueses Luiz Gustavo e Ricardo Vaz, ocupam a 20.ª e antepenúltima posição da tabela classificativa, com 16 pontos.