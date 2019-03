Vítor Pereira e José Morais entram a vencer na Liga dos Campeões asiática

Ex-FC Porto Hulk apontou o golo da vitória do Shanghai SIPG.

Os portugueses Vítor Pereira e José Morais, treinadores dos chineses do Shanghai SIPG e dos sul-coreanos do Jeonbuk, respetivamente, estrearam-se a vencer na primeira jornada da Liga dos Campeões Asiáticos.

O Shanghai SIPG venceu em casa os japoneses do Kawasaki Frontale, por um 1-0, no primeiro jogo do grupo H da competição, em que o brasileiro Hulk, de grande penalidade, aos 89 minutos, deu a vitória à equipa de Xangai.

Na última edição da Champions asiática, o Shanghai SIPG, eliminado nos oitavos de final pelo futuro campeão Kashima Antlers, tinha também jogado com o Kawasaki Frontale na fase de grupos, tendo alcançado um empate em casa (1-1) e uma vitória fora (1-0).

Esta época, a equipa campeã chinesa integra um grupo com dois dos adversários da última época, no qual, além do Kawasaki, tem também o 'repetente' Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, que empatou 0-0 no estádio dos australianos do Sydney FC.

Também o campeão sul-coreano Jeonbuk, equipa pela qual José Morais se estreou na última semana com um empate para a liga, entrou a vencer na Liga dos Campeões, com um triunfo obtido diante dos chineses do Beijing Guoan, por 3-1, no grupo G.

Han Kyo-Won, aos 14 minutos, Lee Dong-Gook, aos 48', e Kim Shin-Wook, aos 71', marcaram para os sul-coreanos, enquanto Zhang Xizhe, aos 41', apontou o único golo da equipa chinesa.

Em 2018, o Jeobuk venceu na primeira fase o seu grupo e chegou aos quartos de final, fase em foi eliminado pelos também sul-coreanos do Suwon Bluewigs, nas grandes penalidades.

A competição conta ainda com treinadores portugueses Rui Vitória, do Al Nassr, e Jesualdo Ferreira, do Al-Sadd, que perderam no primeiro jogo.

Para os oitavos de final apuram-se os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos.