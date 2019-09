Villas-Boas e uma chamada especial: "Foi dos primeiros a ligar-me quando assinei"

No domingo há duelo de treinadores portuguesas na Liga francesa: Villas-Boas defronta Leonardo Jardim, que procura a primeira vitória.

Domingo, às 20h00, realiza-se mais um clássico do futebol francês, que pela primeira vez vai contar com dois técnicos portugueses nos bancos: o Mónaco de Leonardo Jardim recebe o Marselha de André Villas-Boas.

E ambos demonstraram na sexta-feira o respeito mútuo e recordaram duelos do passado nas carreiras. "A nacionalidade é a mesma, a diferença talvez seja a idade; sou um pouco mais velho do que ele", começou por declarar Leonardo Jardim, salientando: "Já nos defrontámos há muito, muito tempo, quando ele treinava a Académica e eu o Beira-Mar, depois quando ele esteve no FC Porto e eu no Braga, depois com ele no Zenit e eu no Mónaco."

Não Perca Portugueses Jorge Jesus já fez meio milagre e dá goleada a nomes sonantes De acordo com um painel escolhido por O JOGO, o clube rubro-negro inclui nada menos do que seis jogadores no onze ideal de entre os quatro principais candidatos ao título de campeão brasileiro.

Já André Villas-Boas não escondeu ter ficado surpreendido com o regresso do compatriota ao clube do principado, depois de ter sido despedido em outubro do ano passado. "Tenho um grande respeito por Jardim, aprecio-o muito. Ele foi um dos primeiros a ligar-me quando vim para o Marselha. Faz um bom trabalho no Mónaco, também passou por dificuldades. Fiquei muito surpreendido ao vê-lo voltar em janeiro, três meses após a sua partida. Um pouco como Zidane no Real Madrid, não são coisas habituais. Espero que tudo dê certo para ele no Mónaco, exceto no domingo [amanhã], é claro", declarou o técnico, que chegou este ano à Ligue 1.

Este jogo da quinta jornada surge com as equipas em momentos distintos e com o Mónaco em pior situação: ainda não venceu e soma dois pontos. Daí o alerta que Jardim fez ao plantel, onde conta com Adrien Silva, Gil Dias e Gelson Martins: "Precisamos de ganhar os pontos, é preciso procurar a vitória." Já o Marselha não perde há três rondas, soma dois triunfos seguidos e AVB pretende "continuar a progressão" da equipa, apesar das dificuldades de "não saber exatamente a forma" como os monegascos vão jogar.