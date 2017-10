Vida difícil para Rúben Semedo: agora obrigado a parar

Português Rúben Semedo, do Villarreal, sofreu uma lesão muscular, no sábado, no último treino antes do jogo fora com o Girona.

O futebolista português Rúben Semedo, do Villarreal, sofreu uma lesão muscular, no sábado, no último treino antes do jogo fora com o Girona (2-1), informou o departamento médico do clube espanhol.

Segundo os clínicos, o central sofreu uma lesão muscular na perna direita, mas ainda está por determinar qual o tempo de paragem, com o clube a assinalar apenas que "vai depender da recuperação".

O antigo defesa do Sporting não está a ter um início de época feliz no clube espanhol, que o contratou a época passada, já que não tem jogado com regularidade e o técnico Javier Calleja tem deixado o jogador de fora desde que assumiu a equipa.