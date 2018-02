Vida difícil para Caixinha no México: "Tenho pena que isto aconteça"

Treinador português tem sido alvo da contestação dos adeptos do Cruz Azul.

A contestação a Pedro Caixinha subiu de tom no final do encontro entre o Cruz Azul e o Puebla, que terminou 1-1, com um golo forasteiro nos minutos finais. A "afición" manifestou-se ruidosamente, pedindo a saída do técnico, que tem apenas uma vitória em oito rondas do torneio Clausura do México, não tendo conseguido conquistar qualquer triunfo em casa.

"Respeito muito os adeptos, mas tenho pena que isto aconteça", reagiu Caixinha, em conferência de Imprensa. "As pessoas que me contrataram têm o direito de tomar as opções que entenderem. Eu sou uma pessoa persistente e continuo a acreditar neste projeto, na instituição e nas pessoas", acrescentou o treinador português, para quem "a equipa precisa de dois ou três êxitos seguidos para ganhar confiança".

O Cruz Azul é 14º entre 18 equipas.