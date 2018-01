Valência já sabe quanto terá de pagar para ficar com Gonçalo Guedes

Gonçalo Guedes foi emprestado ao Valência no início da temporada.

O Valência já sabe quanto terá de desembolsar para ficar com o passe de Gonçalo Guedes. De acordo com o jornal AS, o PSG aceita transferir o internacional português por 40 milhões de euros, valor que daria para cobrir metade do montante necessário para cumprir com as regras do fair-play financeiro da UEFA (80 milhões de euros).

Recorde-se que Gonçalo Guedes foi emprestado pelo PSG ao Valência no início da presente temporada. Ao serviço do clube "che" o avançado de 21 anos já marcou três golos em 14 jogos oficiais com a camisola da formação espanhola.