Um simples "gosto" de Gonçalo Guedes deixou Valência em polvorosa

Clube espanhol quer voltar a contar com o português e está a desenvolver esforços nesse sentido.

O "namoro" entre Gonçalo Guedes e o Valência prossegue numa altura em que a imprensa espanhola dá como cada vez mais próximo um eventual acordo entre o PSG e o emblema "che" com vista a novo empréstimo do internacional português.

Desta feita, foi um simples "gosto" do avançado de 21 anos no Instagram do Valência que deixou os adeptos em polvorosa e a pedirem o regresso do luso ao Mestalla. Guedes deu a sua aprovação à contratação de Kévin Gameiro pelo Valência e foram centenas as solicitações que se seguiram.

"Gonçalo Guedes, só faltas tu craque" ou "próximo passo: Guedes" foram alguns dos comentários dirigidos ao ex-Benfica, ainda ligado ao PSG.