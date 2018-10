Um pormenor de André Silva anima Sevilha na visita a Barcelona

Entendimento perfeito do português com Ben Yedder reforça otimismo para a visita ao reduto blaugrana, onde o Sevilha não vence, na liga, há quase 16 anos. É o duelo entre os dois melhores ataques

Líder da liga pela primeira vez em mais de onze anos, o Sevilha visita sábado Camp Nou com a convicção de que, desta vez, tem armas para romper com a série de desaires frente ao Barcelona - só uma vitória e quatro empates nos últimos 23 duelos. A inspiração de André Silva é um dos principais argumentos dos andaluzes e acresce ter sido precisamente um golo frente aos blaugrana, na pré-época nos EUA, a lançar o avançado para uma época até agora brilhante.

Nesse seu último jogo pelo AC Milan, a 5 de agosto, André Silva fuzilou, de pé esquerdo, a baliza de Ter Stegen, aos 90"+2", carimbando o triunfo rossonero (1-0) - o único na International Cup - sobre o Barça. Curiosamente, uma semana depois, os catalães impuseram-se ao Sevilha, na Supertaça, de Espanha. Ainda sem André, os andaluzes voltaram a tombar frente ao gigante da Catalunha, deixando Ben Yedder com travo amargo por um penálti falhado no prolongamento. Certo é que, com a integração do internacional luso, o Sevilha passou a ser a máquina goleadora, da dupla Ben Yedder/André Silva. Só duas equipas (Celta com 13 e Barcelona com 19) somam mais golos que os dois avançados juntos: 12, sendo sete do português, com mais um que Messi.

Foi o próprio avançado francês a realçar esta boa articulação com o internacional luso. "Desde o princípio que me sinto bem a jogar com o André. Tem boa técnica e profundidade. Gosto deste tipo de jogador porque nos complementamos e damos mais à equipa", avaliou Ben Yedder. O conjunto de Pablo Machín quer fazer história no Camp Nou, onde não vence desde 2002, e o avançado gaulês avisa: "Frente ao Barcelona será difícil, mas temos uma equipa que pode causar grandes estragos às defesas rivais."